Hadiri HUT ke-695 Kabupaten Bone, AYP: Optimistis Jadi Sentra Pembangunan Indonesia Timur

BONE - Plt. Sekjen DPP Partai Perindo Andi Yuslim Patawari menghadiri puncak perayaan HUT ke-695 Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Datang khusus dari Jakarta, dia mewakili Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo untuk memberikan ucapan selamat, sekaligus menyampaikan harapan besar terhadap kemajuan kabupaten ini di masa depan.

“Alhamdulillah, kami hadir mewakili Ketua Umum Partai Perindo untuk mengucapkan selamat hari jadi Bone yang ke-695. Dengan menyatukan niat, Insya Allah Bone semakin maju dan mampu menjadi pusat pembangunan di Indonesia Timur,” ungkap Andi Yuslim Patawari di sela acara.

Penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun 2017 ini tampil mengenakan pakaian adat Bugis Bone, berupa jas tutup hitam, sarung sabbe hijau dan songkok recca. Kehadirannya disambut hangat oleh sahabatnya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, yang juga adik dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pada kesempatan tersebut, AYP -begitu dia akrab disapa- menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur strategis di Bone, seperti pelabuhan internasional dan bandara dengan runway panjang.

“Kita berharap Bone bisa menjalin interaksi dari semua sektor dan menjadi sentra pembangunan kawasan timur Indonesia,” tutur Andi Yuslim yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini.