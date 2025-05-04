Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Ditabrak Pikap, Seorang Ibu Tewas dan Anaknya Terluka di Kulonprogo

Kuntadi , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |19:30 WIB
Ditabrak Pikap, Seorang Ibu Tewas dan Anaknya Terluka di Kulonprogo
Seorang ibu tewas dan anaknya terluka ditabrak pikap di Kulonprogo (Foto: Kuntadi/Okezone)
A
A
A

KULONPROGO - Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Dudukan-Ngtentakrejo tepatnya di kawasan industri, Padukuhan Bulak, Tuksono, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, Minggu (4/5/2025). Seorang ibu meninggal setelah tertabrak mobil pikap, sedangkan anaknya terluka.

“Benar ada korban kecelakaan yang mengakibatkan satu korban jiwa di kawasan industri Tuksono,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko.

Korban meninggal H (39) perempuan warga Sentolo Kulonprogo yang mengalami patah tulang kaki dan tangan serta kepala cidera berat. Sedangkan anaknya ANF (13) mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis di RSUD Wates.

Kecelakaan ini berawal saat korban mengendarai Yamah Mio, melaju dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, korban bermaksud berbelok ke kanan. 

Namun, dari arah belakang melaju mobil pikap yang dikemudikan  HAD (25) warga Ngentakrejo, Lendah. Karena jarak sudah dekat kecelakaan tak terhindari.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement