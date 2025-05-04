Ditabrak Pikap, Seorang Ibu Tewas dan Anaknya Terluka di Kulonprogo

Seorang ibu tewas dan anaknya terluka ditabrak pikap di Kulonprogo (Foto: Kuntadi/Okezone)

KULONPROGO - Kecelakaan maut terjadi di ruas jalan Dudukan-Ngtentakrejo tepatnya di kawasan industri, Padukuhan Bulak, Tuksono, Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta, Minggu (4/5/2025). Seorang ibu meninggal setelah tertabrak mobil pikap, sedangkan anaknya terluka.

“Benar ada korban kecelakaan yang mengakibatkan satu korban jiwa di kawasan industri Tuksono,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo Iptu Sarjoko.

Korban meninggal H (39) perempuan warga Sentolo Kulonprogo yang mengalami patah tulang kaki dan tangan serta kepala cidera berat. Sedangkan anaknya ANF (13) mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan medis di RSUD Wates.

Kecelakaan ini berawal saat korban mengendarai Yamah Mio, melaju dari arah barat ke timur. Sampai di lokasi kejadian, korban bermaksud berbelok ke kanan.

Namun, dari arah belakang melaju mobil pikap yang dikemudikan HAD (25) warga Ngentakrejo, Lendah. Karena jarak sudah dekat kecelakaan tak terhindari.