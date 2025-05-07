Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Maut di Purworejo, 10 Korban Tewas Dibawa ke RSUD 

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |13:00 WIB
Kecelakaan Maut di Purworejo, 10 Korban Tewas Dibawa ke RSUD 
Kecelakaan maut di Purworejo (foto: Freepik)
PURWOREJO - Sebuah truk berisikan pasir menabrak kendaraan angkot yang berisikan penumpang di wilayah Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada pukul 10.30 WIB.

Dalam kejadian tersebut, 10 orang tewas dan enam orang luka-luka di lokasi kejadian. Diketahui, angkot tersebut berisikan belasan emak-emak yang hendak melayat.

"10 orang meninggal dunia, dan enam luka-luka," kata Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustiano dalam tayangan live iNews TV, Rabu (7/5/2025).

Kecelakaan tersebut, diduga akibat rem blong pada truk. Hingga saat ini, petugas masih melakukan evakuasi terhadap korban dan kendaraan.

"Diduga akibat rem blong truk," bebernya.

Pantauan iNews di lokasi, Rabu (7/5/2025). Kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas di lokasi macet parah. Saat ini seluruh korban dibawa ke RSUD Purworejo.

(Awaludin)

      
