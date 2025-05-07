Kecelakaan Maut di Purworejo, Korban Tewas Bertambah Jadi 11 Orang

PURWOREJO - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Purworejo–Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (6/5/2025). Insiden ini melibatkan sebuah truk tronton bernomor polisi B 9970 BYZ dan minibus jenis Kopada dengan nomor polisi AA 1037 QA.

Awalnya, tercatat 10 orang tewas di tempat dan enam orang lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka. Namun, satu korban luka dilaporkan tewas di rumah sakit, sehingga total korban meninggal bertambah menjadi 11 orang.

"Korban luka dan meninggal dunia saat ini berada di dua rumah sakit, yaitu RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokro Negoro Purworejo," ujar Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustino di lokasi kejadian.

Saat ini, Tim Unit Kecelakaan Satlantas Polres Purworejo telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi kendaraan yang terlibat.