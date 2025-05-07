Kronologi Kecelakaan Maut di Purworejo yang Menewaskan 11 Orang

PURWOREJO - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Purworejo–Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (6/5/2025). Insiden ini melibatkan sebuah truk tronton bernomor polisi B 9970 BYZ dan minibus jenis Kopada dengan nomor polisi AA 1037 QA.

Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustino mengatakan, kecelakaan itu bermula ketika truk tronton melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Di jalan menurun, truk tersebut berusaha mendahului minibus Kopada. Namun, diduga kehilangan kendali, truk menyenggol kendaraan minibus tersebut hingga keduanya terguling dan menabrak rumah warga di tepi jalan.

"Truk mencoba menyalip di jalan menurun, tetapi kehilangan kendali dan menyenggol Kopada. Keduanya terguling dan menabrak rumah warga," jelas AKBP Andry di lokasi kejadian.

Awalnya, tercatat 10 orang tewas di tempat dan enam orang lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka. Namun, satu korban luka dilaporkan tewas di rumah sakit, sehingga total korban meninggal bertambah menjadi 11 orang. Korban luka dan meninggal dunia saat ini berada di dua rumah sakit, yaitu RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokro Negoro Purworejo.