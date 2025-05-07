Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kronologi Kecelakaan Maut di Purworejo yang Menewaskan 11 Orang

Joe Hartoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:38 WIB
Kronologi Kecelakaan Maut di Purworejo yang Menewaskan 11 Orang
Kecelakaan maut di Purworejo (foto: freepik)
A
A
A

PURWOREJO - Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Purworejo–Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu (6/5/2025). Insiden ini melibatkan sebuah truk tronton bernomor polisi B 9970 BYZ dan minibus jenis Kopada dengan nomor polisi AA 1037 QA.

Kapolres Purworejo, AKBP Andry Agustino mengatakan, kecelakaan itu bermula ketika truk tronton melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Di jalan menurun, truk tersebut berusaha mendahului minibus Kopada. Namun, diduga kehilangan kendali, truk menyenggol kendaraan minibus tersebut hingga keduanya terguling dan menabrak rumah warga di tepi jalan.

"Truk mencoba menyalip di jalan menurun, tetapi kehilangan kendali dan menyenggol Kopada. Keduanya terguling dan menabrak rumah warga," jelas AKBP Andry di lokasi kejadian.

Awalnya, tercatat 10 orang tewas di tempat dan enam orang lainnya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka. Namun, satu korban luka dilaporkan tewas di rumah sakit, sehingga total korban meninggal bertambah menjadi 11 orang. Korban luka dan meninggal dunia saat ini berada di dua rumah sakit, yaitu RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokro Negoro Purworejo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465//truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399//ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960//kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218//kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222//pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement