HOME NEWS NUSANTARA

Bantu Pedagang Kecil, Legislator Perindo Jhony Kareth Bertekad Majukan UMKM Kota Sorong

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |23:12 WIB
Bantu Pedagang Kecil, Legislator Perindo Jhony Kareth Bertekad Majukan UMKM Kota Sorong
Legislator Perindo Jhony Kareth Bantu Pedagang di Kota Sorong (foto: dok ist)
A
A
A

KOTA SORONG - Legislator Partai Perindo Kota Sorong, Jhony Kareth menunjukkan kepeduliannya terhadap pelaku UMKM. Anggota Komisi I DPRK Sorong ini memberikan bantuan kepada Juliana Bileng, pedagang kecil di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya. 

Juliana yang sudah mulai berdagang pinang secara mandiri, masih menghadapi keterbatasan dana untuk mengembangkan usahanya. 

“Ibu Juliana sudah ada lapak darurat, tapi ada keterbatasan dana, baik untuk pembuatan lapak baru maupun modal. Maka saya membantu,” ungkap Jhony saat dihubungi, Jumat (9/5/2025).

Langkah ini bukan sekadar aksi simbolis, anggota legislatif yang menjabat Ketua Fraksi APPSA, gabungan dari Partai Perindo, PDI Perjuangan, PKB dan PAN di DPRK Sorong ini punya visi jangka panjang bagi UMKM di daerahnya.

“Harapannya bisa terus membantu masyarakat berwirausaha untuk peningkatan ekonomi keluarga," tutur Jhony yang dua periode duduk di DPRK Sorong.

Kepeduliannya terhadap pelaku UMKM muncul dari pengamatannya terhadap semangat para pedagang kecil. “Saya melihat besarnya niat mereka untuk mau usaha,” kata lulusan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura ini.

 

Halaman:
1 2
      
