Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pakistan Lancarkan Operasi Militer ke India, Serang Tiga Pangkalan Udara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |10:50 WIB
Pakistan Lancarkan Operasi Militer ke India, Serang Tiga Pangkalan Udara
Militer Pakistan meluncurkan rudal ke target di India. (Foto: X)
A
A
A

ISLAMABAD - Pakistan mengatakan pihaknya melancarkan operasi militer terhadap India pada Sabtu, (10/5/2025) pagi, yang menargetkan beberapa pangkalan militer termasuk lokasi penyimpanan rudal di India utara. Serangan tersebut menjadikan ini pertempuran terburuk antara kedua negara dalam hampir tiga dekade.

Sebelumnya, Pakistan mengatakan bahwa India telah menembakkan rudal ke tiga pangkalan udara, termasuk satu yang dekat dengan ibu kota, Islamabad, tetapi pertahanan udara Pakistan mencegat sebagian besarnya.

Setelah ketegangan menyusul serangan kelompok militan di Kashmir, pertempuran antara kedua negara pecah setelah India melancarkan serangan ke Pakistan pada Rabu, (7/5/2025), menargetkan apa yang diisebutnya sebagai "infrastruktur teroris." Pakistan mengecam serangan tersebut dan berjanji akan melakukan pembalasan.

"Lokasi penyimpanan (rudal) BrahMos telah dihancurkan di wilayah Beas," kata militer Pakistan dalam sebuah pesan kepada wartawan, sebagaimana dilansir Reuters. Militer menambahkan bahwa lapangan udara Pathankot di negara bagian Punjab, India barat, dan Pangkalan Angkatan Udara Udhampur di Kashmir India juga terkena serangan.

Kementerian pertahanan dan luar negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja biasa. Militer India diperkirakan akan segera memberikan keterangan kepada media, kata kementerian pertahanan dalam sebuah pernyataan kepada media.

Operasi Bunyanun Marsoos

Menteri Informasi Pakistan mengatakan dalam sebuah posting di situs media sosial X bahwa operasi militer itu diberi nama "Operasi Bunyanun Marsoos." Istilah ini diambil dari Al-Quran dan berarti struktur yang kokoh dan bersatu.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026//serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182925//ilustrasi-LxfU_large.jpg
Ledakan Bom Bunuh Diri di Ibu Kota Pakistan Tewaskan Setidaknya 12 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/18/3182886//ledakan_mobil_new_delhi-CWBs_large.jpg
Ledakan Mobil New Delhi Diselidiki dengan Undang-Undang Anti-Terorisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182745//ledakan_mobil_new_delhi-E5eo_large.jpg
Ledakan Mobil di New Delhi Tewaskan 10 Orang, Penyebab Belum Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/18/3182742//ilustrasi-idQf_large.jpg
BREAKING NEWS, Ledakan Mobil di Ibu Kota India Tewaskan 8 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/18/3182122//ratusan_penerbangan_di_bandara_delhi_india_tertunda-YTDP_large.jpg
Ratusan Penerbangan Tertunda di Bandara India Gara-Gara Gangguan Sistem
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement