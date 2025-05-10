Pakistan Lancarkan Operasi Militer ke India, Serang Tiga Pangkalan Udara

ISLAMABAD - Pakistan mengatakan pihaknya melancarkan operasi militer terhadap India pada Sabtu, (10/5/2025) pagi, yang menargetkan beberapa pangkalan militer termasuk lokasi penyimpanan rudal di India utara. Serangan tersebut menjadikan ini pertempuran terburuk antara kedua negara dalam hampir tiga dekade.

Sebelumnya, Pakistan mengatakan bahwa India telah menembakkan rudal ke tiga pangkalan udara, termasuk satu yang dekat dengan ibu kota, Islamabad, tetapi pertahanan udara Pakistan mencegat sebagian besarnya.

Setelah ketegangan menyusul serangan kelompok militan di Kashmir, pertempuran antara kedua negara pecah setelah India melancarkan serangan ke Pakistan pada Rabu, (7/5/2025), menargetkan apa yang diisebutnya sebagai "infrastruktur teroris." Pakistan mengecam serangan tersebut dan berjanji akan melakukan pembalasan.

"Lokasi penyimpanan (rudal) BrahMos telah dihancurkan di wilayah Beas," kata militer Pakistan dalam sebuah pesan kepada wartawan, sebagaimana dilansir Reuters. Militer menambahkan bahwa lapangan udara Pathankot di negara bagian Punjab, India barat, dan Pangkalan Angkatan Udara Udhampur di Kashmir India juga terkena serangan.

Kementerian pertahanan dan luar negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja biasa. Militer India diperkirakan akan segera memberikan keterangan kepada media, kata kementerian pertahanan dalam sebuah pernyataan kepada media.

Operasi Bunyanun Marsoos

Menteri Informasi Pakistan mengatakan dalam sebuah posting di situs media sosial X bahwa operasi militer itu diberi nama "Operasi Bunyanun Marsoos." Istilah ini diambil dari Al-Quran dan berarti struktur yang kokoh dan bersatu.