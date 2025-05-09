India Kirim Drone Pembawa Bom Buatan Israel ke Pakistan, WNI Diminta Tak Keluar Rumah

ISLAMABAD - Kota-kota utama di Pakistan seperti Karachi, Lahore, Rawalpindi, Gujranwala, Bahawalpur, Miano, dan Chhor digempur dengan serangkaian drone pembawa bom pada Kamis 8 Mei 2025.

Serangan tersebut diketahui dikirim dari India yang membuat ketegangan antara dua negara meningkat.

Sementara itu pasukan perbatasan dua negara di Azad Jammu, Kashmir saling menembak setelah serangan roket jarak jauh yang diluncurkan pada dini hari tanggal 7 Mei 2025.

Drone yang diluncurkan ke kota kota utama Pakistan adalah Herop UAV buatan Israel Aerospace Industries yang telah mendapat lisensi untuk dirakit di India dan diberi nama Adani Agnikaa.

Drone tersebut memiliki kemampuan jelajah 1000 kilometer dengan kecepatan maksimum 400 km/jam dan membawa daya ledak seberat 23 kilogram. Drone tersebut terekam oleh ponsel salah seorang warga sipil saat menukik untuk menabrak sasarannya, yang diduga merupakan pangkalan militer Angkatan Udara Pakistan di Lahore.

Akibatnya penerbangan di Bandara Internasional Allama Iqbal Lahore ditutup sementara demi keamanan.

Hal serupa terjadi di Rawalpindi yang merupakan twin city Islamabad dan berjarak sekitar 15 kilometer dari gedung-gedung pemerintahan.

Dua drone pembawa bom yang menghantam pusat kuliner dan stadion kriket nasional Pakistan mengakibatkan warga sekitar harus dievakuasi agar militer dapat mengevakuasi bangkai drone untuk kemudian dipelajari lebih lanjut.