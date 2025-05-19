Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Sumut Mantapkan Konsolidasi, Angela Tanoesoedibjo: Saya Optimistis karena Kekuatan Kita Besar

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |23:04 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: dok ist)
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: dok ist)
A
A
A

MEDAN - DPW Partai Perindo Sumatera Utara (Sumut) langsung tancap gas, pasca pelantikan pengurus baru. Dipimpin Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat, jajaran pengurus menggelar konsolidasi internal sebagai langkah awal menuju Pemilu 2029.

Acara pelantikan yang digelar di Medan ini, dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama jajaran DPP Partai Perindo, dan konsultan politik nasional Eep Saefulloh Fatah, pada Minggu 18 Mei 2025.

"Saya sangat optimistis untuk 2029, karena kita sudah punya modal yang cukup besar. Sebanyak 381 anggota legislatif di seluruh Indonesia, kepala daerah kita ada 19. Ini kekuatan dasar yang sangat besar," ungkap Angela.

Partai Perindo kini tengah fokus memperkuat jaringan dari pusat hingga daerah. Selain itu, kehadiran kader-kader partai yang dikenal dengan Partai Kita ini di legislatif, dan eksekutif diharapkannya bisa menunjukkan manfaat konkret bagi masyarakat.

"Perwakilan Partai Perindo yang sekarang ada di legislatif maupun eksekutif harus bisa bekerja maksimal, sehingga masyarakat bisa menilai keberadaan Partai Perindo itu betul-betul bermanfaat," tutur Angela. 

 

