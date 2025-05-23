Anggota DPRD Partai Perindo Marthen Luther Adji Wujudkan Impian Warga Sikka Miliki Rumah Layak Huni

SIKKA - Senyum semringah menghiasi wajah Berbiyani Kana Baku (36), warga RT. 02/RW. 01, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah bertahun-tahun bertempat tinggal di rumah yang tak layak huni, dia kini bisa menikmati keamanan dan kenyamanan berkat bantuan dari anggota DPRD Sikka dari Partai Perindo Marthen Luther Adji.

Selama ini, Berbiyani hidup di rumah sederhana yang dibangun seadanya. Kala hujan dan badai datang, dia harus bertahan di antara dinding dan atap yang tak lagi kokoh. “Awalnya ini dibangun cuma satu kamar saja, karena dana cuma cukup segitu, uang habis,” ungkapnya, Jumat (23/5/2025).

Berbiyani tak menyangka, bantuan datang dari seorang anggota dewan. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa syukur dan bahagianya saat rumahnya direnovasi legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita. "Aduh, saya bersyukur sekali bisa selesaikan pekerjaan ini. Dapat bantuan dari Pak Marthen untuk beli bahan, pergi kasih bor, balok, paku, semen. Lanjut kerja sampai rumah jadi,” tuturnya.

Doa pun mengalir untuk Marthen yang selalu sigap turun tangan membantu masyarakat Sikka yang membutuhkan. "Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan Pak Marthen. Semoga ke depannya semakin menjadi berkat bagi masyarakat, terlebih-lebih di Kabupaten Sikka. Kami berharap Bapak bisa terus melayani masyarakat dengan tulus hati dan selalu sehat,” katanya penuh haru.

Marthen yang merupakan Sarjana Ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Kupang mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat. Lantas, dia menceritakan awal mula bertemu dengan Berbiyani.

“Jadi, awalnya ketika hujan saya berkunjung ke sini, saya melihat rumah ini sebenarnya tidak layak. Maka tergerak hati saya untuk bagaimana membantu mereka untuk bisa menyelesaikan (pembangunan) rumah ini supaya layak huni," terangnya

Bantuan yang diberikan, kata Marthen, bersumber dari gaji pribadinya sebagai anggota DPRD Sikka. Dia menyebut program rumah layak huni sebagai salah satu dari empat program utama yang diperjuangkannya. Tiga lainnya adalah bantuan pemasangan listrik bagi warga yang belum memilikinya, beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu dan pemberdayaan UMKM.