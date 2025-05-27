Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

4 Fakta Mahasiswa UGM Tewas Ditabrak Pengendara Mobil BMW

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |12:36 WIB
4 Fakta Mahasiswa UGM Tewas Ditabrak Pengendara Mobil BMW
Kasus Kecelakaan Mahasiswa UGM (foto: dok freepik)
SEORANG mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), Argo Aricko Achfandi (19) tewas mengenaskan usai ditabrak mobil BMW di Jalan Palagan Tentara Pelajar, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, pada Sabtu 24 Mei 2025 dini hari.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Kecelakaan Melibatkan 3 Kendaraan

Kasatlantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto mengatakan, kecelakaan ini melibatkan tiga kendaraan, yakni motor Vario bernomor polisi B 3373 PCG, dengan mobil BMW bernopol B 1442 NAC, dan Honda CRV bernopol AB 1623 JR. Akibat kecelakaan ini korban Argo yang merupakan warga Kalibaru, Depok, Jawa Barat meninggal di lokasi kejadian.

“Korban ini meninggal di lokasi kejadian dan jenazahnya dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY,” kata Mulyanto, Senin 26 Mei 2025.

2. Kronologi Kecelakaan 

Kecelakaan ini berawal, saat mahasiswa Fakultas Hukum UGM itu mengendarai Honda Vario B 3373 PCG yang melaju dari arah selatan ke utara di sisi barat jalan. 

Lalu korban bermaksud putar balik, namun dalam waktu bersamaan melaju Mobil BMW B 1442 NAC yang dikemudikan Christiano Pengarapenta (20) yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis UGM warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

 

Telusuri berita news lainnya
