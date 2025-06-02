Perindo: Gebrakan Dedi Mulyadi Sukses Bongkar Mental Birokrasi Jumud dan kaku dalam 100 Hari Pertama





JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Perindo yang juga Plt. Ketua DPW Perindo Jabar, Ferry Kurnia Rizkiyansyah memberikan apresiasi terhadap terobosan dan gebrakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi (KDM), yang dinilai berhasil membongkar mental birokrasi yang jumud dan kaku bahkan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Menurut Ferry, KDM telah menunjukkan bagaimana seorang pemimpin dapat menggunakan pendekatan inovatif untuk mendorong perubahan mentalitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat.

Ferry turut menyoroti gaya kepemimpinan KDM yang aktif berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai platform, termasuk media sosial, sebagai salah satu kunci keberhasilan ini.

"Apa yang dilakukan KDM bukan sekadar pencitraan, melainkan upaya konkret untuk memutus mata rantai birokrasi yang selama ini terasa jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat," ujar Ferry, Senin (2/6/2025).

"Beliau berhasil menunjukkan bahwa birokrasi itu seharusnya melayani, bukan dilayani, dan ini sudah terlihat dampaknya dalam 100 hari pertama beliau menjabat," tuturnya.