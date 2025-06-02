Ini Kronologi Tewasnya Wanita Hamil Muda di Tangan Calon Suami

TULANG BAWANG - Tya Septiana (27) wanita yang tengah hamil muda ditemukan tewas dengan kondisi leher tergorok, usai dibunuh calon suaminya sendiri berinisial S (18).

Pelaku telah ditangkap dan ditetapkan tersangka atas kasus pembunuhan berencana tersebut. S ditangkap tak lama usai ditemukannya jasad Tya di tengah kebun singkong, di Kampung Tri Darma, Kecamatan Bandar Agung, Lampung, Minggu 1 Juni 2025.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, pembunuhan yang dilakukan oleh S bermula saat tersangka membujuk calon istrinya untuk bertemu di kebun singkong, karena ingin berhubungan badan.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 31 Mei 2025, tersangka S menghubungi korban untuk bertemu di TKP yakni kebun singkong di Kampung Tri Darma, Kecamatan Bandar Agung.

"Korban ini dihubungi pelaku untuk bertemu di TKP. Tersangka ngaku ingin berhubungan badan, rupanya di sini tersangka sudah menyiapkan senjata tajam dan sarung tangan," ujar Yuni, Senin (2/6/2025).

Setibanya di lokasi, kata Yuni, tersangka S kemudian mendorong tubuh Tya hingga tersungkur ke tanah.

"Saat terjatuh, korban langsung dicekik oleh tersangka yang telah menggunakan sarung tangan hingga tak sadarkan diri. Kemudian tersangka ini mengambil pisau yang telah dia siapkan dan langsung menggorok leher korban sebanyak 2 kali," ungkap Yuni.