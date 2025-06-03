Gegara Kecap Terlalu Encer, Leher Tukang Sate Ditusuk Pelanggannya

TANGGAMUS - Seorang pria berinisial ES (33), warga Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Lampung, ditangkap polisi usai menusuk leher tukang sate. Peristiwa itu terjadi gegara masalah sepele, yakni pelaku kecewa kecap bumbu satenya terlalu encer.

Kapolsek Pugung Ipda Alfiyan Almasruri Ali mengatakan, kejadian itu terjadi di Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, pada Jumat 30 Mei 2025, sekira pukul 20.30 WIB.

"Saat itu, korban bernama Suje’i (33) warga pekon tanjung agung, tersebut sedang berjualan sate," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Selasa (3/6/2025).

Kapolsek menyebutkan, kejadian berawal saat pelaku datang ke warung korban untuk memesan sate. Tak lama kemudian, pelaku kembali dan meluapkan kemarahan gegara kecewa terhadap sate yang sempat dibelinya.

Pelaku mengeluhkan kecap yang encer serta tusuk sate yang dianggap kurang bersih dan menyangkut di mulutnya. Kemudian, pelaku langsung menyerang korban dengan pisau yang dibawanya.

"Korban mengalami luka di bagian leher kanan, tangan kiri, dan dada akibat serangan bertubi-tubi tersebut," ungkap Kapolsek.

Kapolsek melanjutkan, aksi brutal pelaku baru berhenti setelah saksi bernama Amin Hadi menarik dan mendorong pelaku keluar dari warung. Korban kemudian dilarikan ke Klinik Husada di Suka Agung untuk mendapatkan perawatan medis.