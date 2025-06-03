Advertisement
HOME NEWS JATIM

Dua Pembobol Toko Ditembak Mati di Tol Sidoarjo

Lukman Hakim , Jurnalis-Selasa, 03 Juni 2025 |09:32 WIB
Dua Pembobol Toko Ditembak Mati di Tol Sidoarjo
Pembobol toko ditembak mati di Tol Sidoarjo (Foto: Lukman Hakim/Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Tim gabungan dari Polres Sidoarjo, Tulungagung dan Polda Jawa Timur (Jatim) menembak mati dua pelaku spesialis pembobol toko dan distributor rokok di Sidoarjo, Selasa (3/6/2025) dini hari. Kedua pelaku masing-masing berinisial EK (32) dan A (35).
 
Tindakan tegas yang dilakukan polisi tersebut dilakukan setelah para pelaku berusaha melarikan diri dan membahayakan petugas saat pengejaran. Kedua pelaku telah beroperasi di sejumlah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah Gresik, Sidoarjo, Tulungagung, Malang, dan Situbondo.

Sementara itu, satu tersangka yang berhasil ditangkap berinisial N. Saat ini, masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang penyidik. Sedangkan satu pelaku yang berhasil kabur berinisial J masih dalam pengejaran petugas (DPO).

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, para pelaku beraksi hampir seluruh wilayah di Jatim. Mereka merupakan kelompok asal Jawa Tengah yang memang spesialis membobol toko dan distributor rokok. 

“Dia (kedua pelaku) berupaya menyerang anggota dengan senjata tajam (sajam) jenis parang,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
