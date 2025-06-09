Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Babinsa dan Temannya Tewas Usai Hantam Truk Parkir di Manggarai

Iren Leleng , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |01:02 WIB
Babinsa dan temannya tewas usai tabrak truk (Foto: Iren Leleng/Okezone)
FLORES – Pratu WFM, anggota TNI dari Kodim 1612/Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menjabat Babinsa Desa Torong Koe, tewas setelah sepeda motornya menabrak truk kontainer yang diparkir di pinggir jalan, Sabtu 7 Juni 2025 sekitar pukul 22.15 WITA. Rekannya, Alvian, juga tewas dalam kecelakaan tersebut.

Serka I Made Pande Ariawan, petugas piket Kodim Manggarai, menjelaskan kronologinya berawal saat kedua korban menghadiri apel malam di Makodim 1612/Manggarai. 

Usai apel, Pratu WFM bersama Alvian berkumpul dengan keluarga rekan mereka, Teksi, di Kelurahan Karot. Sekitar pukul 22.05 WITA, mereka berangkat pulang menggunakan sepeda motor menuju rumah Pratu WFM di Pau, Kelurahan Pau.

Dalam perjalanan pulang, motor yang mereka tumpangi menabrak truk kontainer yang terparkir di tepi jalan. Kecelakaan tunggal tersebut menewaskan keduanya.

Warga yang menyaksikan kejadian melaporkan ke SPKT Polres Manggarai. Tak lama kemudian, aparat kepolisian dan personel Kodim 1612 tiba di lokasi untuk mengevakuasi jenazah ke RSUD Ruteng dan melakukan olah TKP.

 

Halaman:
1 2
      
