INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peringati Puncak Hari Donor Darah Sedunia, PDDI DKI dan PMI Selenggarakan Donor Darah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |11:54 WIB
Peringati Puncak Hari Donor Darah Sedunia, PDDI DKI dan PMI Selenggarakan Donor Darah
Donor Darah MNC Peduli PMI dan PDDI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat didukung MNC Peduli, menggelar aksi donor darah yang diikuti ratusan warga dan pekerja teknis di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat, pada momen Hari Donor Darah Se-Dunia, Sabtu (14/6/2025).

Pantauan Okezone di lokasi, hadir Ketua Umum Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) sekaligus Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR RI, Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun; Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin; Ketua PMI Kota Jakarta Pusat, Asep Djuanda; dan Head of CSR MNC Group, Tengku Hafid. 

Terlihat antusias ratusan masyarakat untuk mendonorkan darahnya di Kantor Walikota Jakarta Pusat. Bahkan ada penghargaan khusus diberikan kepada para pendonor terbanyak melebihi 200 kali dalam acara tersebut.

Adang menekankan, bahwa darah tidak ada pabriknya sehingga donor darah menjadi sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat saat ini. Ia berharap donor darah ini dapat sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Kami dari PDDI, dari wali kota, PMI apapun juga media sangat menentukan masa depan bangsa. Kegiatan pada pagi hari ini terus terang hari ini hari Donor Darah Se-Dunia oleh karena itu saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada PDDI Jakarta, Wali Kota dan PMI Jakarta yang telah melaksanakan donor darah ini. Karena saya ingin menekankan bahwa sampai hari ini darah itu gak ada pabriknya karena itu donor darah sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat," ujar Adang.

"Kebetulan kita mengadakan acara donor darah ini sehingga dapat memberikan bantuan bagi saudara saudara kita yang membutuhkan," tambahnya.

 

Telusuri berita news lainnya
