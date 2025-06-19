Warga Batubara Sumut Ditembak OTK saat Buang Sampah di Depan Rumah

BATUBARA - Seorang warga Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Kasum Alatas (48) ditembak orang tak dikenal (OTK) saat membuang sampah, pada Rabu 18 Juni 2025 malam.

Korban ambruk usai mengalami luka tembak di bagian dada kanan. Menurut keterangan putri korban, Anggi Veronica, sang ayah awalnya berada di dalam rumah sebelum akhirnya keluar ke teras. Tiba-tiba, seseorang muncul dari gang di samping rumah dan langsung melepaskan tembakan ke arah korban.

"Papa keluar rumah mau buang sampah. Tiba-tiba ada orang datang dari samping dan langsung menembak," ujar Anggi saat ditemui di rumah sakit, Kamis (19/6/2025).

Usai kejadian, korban segera dilarikan ke RS Sapta Medika, untuk mendapat perawatan intensif. Sementara itu, pelaku penembakan langsung melarikan diri dan hingga kini belum diketahui identitas maupun keberadaannya.