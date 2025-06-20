Advertisement
HOME NEWS JABAR

Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029, Perindo Tunjuk 9 Plt Ketua DPD di Jawa Barat

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |16:58 WIB
Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029, Perindo Tunjuk 9 Plt Ketua DPD di Jawa Barat
Perkuat Mesin Partai Menuju Pemilu 2029, Perindo Tunjuk 9 Plt Ketua DPD di Jawa Barat
BANDUNG — DPW Partai Perindo Jawa Barat resmi menunjuk pelaksana tugas (Plt.) ketua di sembilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Penunjukan ini untuk memperkuat struktur organisasi dan membangun kesiapan kelembagaan menuju Pemilu 2029.

Wakil Ketua Umum II Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, langkah ini merupakan bagian dari konsolidasi organisasi yang didasari oleh semangat transformasi untuk mempercepat pergerakan partai di tingkat daerah.

“Jabatan Plt. Ketua DPD Kota Depok kini dipercayakan kepada Rere Callista Siswoyo. Sementara itu, Plt. Ketua DPD Kabupaten Bogor dipimpin oleh Tama S. Langkun yang dikenal memiliki segudang pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat,” ujar Ferry, Jumat (20/6/2025).

Lalu, Plt. Ketua DPD Kabupaten Sukabumi diamanahkan kepada Dede Haryadi, dan tongkat estafet kepemimpinan Plt. Ketua DPD Kota Sukabumi dipegang oleh Herman Gah.

Selanjutnya, Kota Bogor berada di bawah kepemimpinan Irfan Niti Sasmita sebagai Plt. Ketua DPD. Adapun Erlis Sri Herlina Widyawati ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Plt. Ketua DPD Kabupaten Cianjur.

Di wilayah Priangan Timur, Kabupaten Garut dipimpin oleh Jusman Ziliwu selaku Plt. Ketua DPD, sedangkan Agus Yoga dipercaya menjadi Plt. Ketua DPD Kabupaten Tasikmalaya. "Untuk di Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi kini dinakhodai oleh Nuke Purwani sebagai Plt. Ketua DPD," terang Ferry.

Langkah pergantian kepemimpinan ini dilandasi oleh tiga alasan strategis. Pertama, untuk menyegarkan kepengurusan dan mendorong hadirnya energi baru serta ide-ide segar dalam gerak organisasi.

 

