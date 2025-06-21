Rangkuman Hari Ke-8 Perang Israel-Iran : Zionis Tak Akan Berhenti hingga Syarat Perundingan

JAKARTA - Perang antara Israel dan Iran masih terus berlanjut. Konflik bermula sejak Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada Jumat pekan lalu.

Perang antara kedua negara bebuyutan itu terus berlanjut hingga hari kedelapan, Jumat (20/6/2025). Berikut rangkuman peristiwa yang terjadi pada hari kedelapan perang Israel dan Iran, sebagaimana dihimpun dari Al Jazeera, Sabtu (21/6/2025):

1. Israel Terus Serang

Militer Israel menyatakan, 15 jet tempur dan lebih dari 30 senjata digunakan dalam gelombang serangan pada Jumat.

Dikatakan serangan itu menargetkan "lokasi peluncuran rudal" Iran. Namun, militer Israel tidak memberikan rincian tambahan.

Serangan Israel terhadap Iran telah menewaskan ratusan warga sipil selama seminggu terakhir.

2. Serangan Iran

Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan telah menembakkan gelombang rudal ke-17 ke fasilitas militer Israel. Serangan itu termasuk menyasar pangkalan Nevatim dan Hatzerim.

"Serangan tepat di Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba menunjukkan bahwa kekuatan rudal ofensif kami sedang tumbuh," katanya.

3. Syarat Iran

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan Iran akan terbuka untuk diplomasi dan perundingan nuklir begitu "agresi" Israel berhenti.

“Iran siap mempertimbangkan diplomasi sekali lagi – setelah agresi dihentikan dan agresor dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan,” kata Araghchi.

“Dalam hal ini, saya menegaskan bahwa kemampuan pertahanan Iran tidak dapat dinegosiasikan.”