HOME NEWS SULSEL

3 Bocah di Makassar Diculik,  Korban Dilepas Pelaku Usai Gasak Perhiasan

Bugma , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |02:02 WIB
3 Bocah di Makassar Diculik,  Korban Dilepas Pelaku Usai Gasak Perhiasan
Tiga bocah korban penculikan di Gowa, Sulsel (Foto: Bugma/Okezone)
A
A
A

GOWA – Tiga bocah perempuan diduga menjadi korban penculikan oleh seorang pengendara motor di Gowa, Sulawesi Selatan. Tidak hanya diculik, sejumlah perhiasan emas yang dikenakan ketiga korban juga raib.

Dalam video amatir warga, terlihat tiga bocah perempuan diturunkan oleh pelaku penculikan di salah satu perumahan di Kota Makassar. Ketiga korban yang sebelumnya mengenakan perhiasan emas jenis gelang dan anting, kini tampak tanpa perhiasan usai menjadi korban penculikan.

Peristiwa dugaan penculikan disertai aksi pencurian emas ini terjadi pada Sabtu, 21 Juni 2025 sore, di Kelurahan Pao-Pao, Kecamatan Somba Opu, Gowa, saat ketiga korban sedang berada di luar rumah.

Korban yang sempat trauma menceritakan kepada keluarga bahwa ia bersama dua temannya diajak oleh pelaku sambil diancam menggunakan senjata tajam. Setelah berhasil membawa ketiga korban, pelaku kemudian memaksa mereka untuk membuka seluruh perhiasan emas yang dikenakan, sebelum akhirnya menurunkan mereka di salah satu perumahan.

 

Halaman:
1 2
      
