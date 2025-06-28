Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Diterjang Longsor 3 Titik, Lalu Lintas Garut–Tasikmalaya Dialihkan

Agi Ilman , Jurnalis-Sabtu, 28 Juni 2025 |14:33 WIB
Diterjang Longsor 3 Titik, Lalu Lintas Garut–Tasikmalaya Dialihkan
Longsor di jalur Garut-Tasikmalaya (foto: dok ist)
A
A
A

GARUT - Hujan deras yang mengguyur kawasan Garut, Jawa Barat, menyebabkan bencana tanah longsor di tiga titik sepanjang Jalan Raya Cilawu jalur utama penghubung Garut dan Tasikmalaya, pada Sabtu (28/6/2025) pukul 06.30 WIB.

Material longsoran menutup sebagian badan jalan di tiga titik yakni, Simpang Tiga Cikangkung, Bojongloa Talang, dan Citengek.

Akibat longsor tersebut, arus lalu lintas di kawasan itu langsung terganggu. Sejumlah kendaraan harus berhenti karena akses jalan sempat tertutup lumpur, batu, dan tanah.

Kasat Lantas Polres Garut, Iptu Aang Andi Suhandi menjelaskan, pihaknya bersama tim gabungan segera melakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan risiko kecelakaan.

“Untuk keselamatan pengendara dan demi kelancaran perjalanan masyarakat, kami melakukan rekayasa lalu lintas di simpang empat Sukadana,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia menambahkan, kendaraan dari arah Garut menuju Tasikmalaya dialihkan melalui jalur Wanaraja–Limbangan–Malangbong, dan sebaliknya bagi kendaraan dari arah Tasikmalaya menuju Garut.

Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas wilayah dengan Polres Tasikmalaya dan Polres Tasikmalaya Kota.

 

Halaman:
1 2
      
