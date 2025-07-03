Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |10:41 WIB
4 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tewas, 38 Masih Pencarian 
BANYUWANGI - Sebanyak empat penumpang kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya ditemukan tewas, usai tenggelam di Selat Bali. Keempat korban informasinya ditemukan di perairan Bali pada pukul 08.00 WITA.

Koordinator Basarnas Banyuwangi, Wahyu Setia Budi menjelaskan, dari 53 penumpang dan 12 kru kapal dari manifes sudah ditemukan sebanyak 27 orang, dimana 23 orang dinyatakan selamat dan empat lainnya dinyatakan meninggal dunia.

"38 orang masih dalam pencarian, hingga pukul 08.00 WIB tadi," kata Wahyu Setia Budi, saat dikonfirmasi Kamis (3/7/2025).

Dari data korban meninggal dunia, empat orang itu merupakan kru kapal yang bertugas di kantin kapal yakni dua orang laki-laki atas nama Anang Suryono (59), Eko Sastriyo (51), dan dua orang perempuan atas nama Elok Rumantini (34) dan Cahyani (45).

"23 orang dinyatakan selamat," ucap Wahyu Setia.

 

