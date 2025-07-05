Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diguyur Hujan Deras, 11 Desa di 5 Kecamatan Buton Utara Sultra Kebanjiran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |16:57 WIB
Diguyur Hujan Deras, 11 Desa di 5 Kecamatan Buton Utara Sultra Kebanjiran
Banjir di 5 Kecamatan Buton Utara Sultra (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan bencana banjir merendam 11 desa di 5 Kecamatan, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Jumat 4 Juli 2025 imbas hujan dengan intensitas tinggi. 

"Bencana melanda 620 KK (3.073 jiwa). Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih melakukan pendataan di lapangan," ucap Abdul Muhari, Sabtu (5/7/2025).

"Sedangkan kerugian material tercatat rumah terdampak 620 unit, akses terdampak 2 titik, talud rusak 4 unit dan bangunan pengamanan pantai 4 titik," tambahnya.

Ia menekankan pada hari yang sama, banjir di sebagian wilayah mulai surut, sementara daerah lain masih tergenang meskipun volumenya menurun.

Sementara itu, banjir juga melanda Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang membuat Desa Puspasari, Citeureup terendam banjir pada Jumat 4 Juli 2025.

"Sebanyak 45 KK (180 jiwa) terdampak. Tidak ada laporan adanya korban jiwa akibat kejadian tersebut. Warga bergotong royong untuk membersihkan material sampah dan lumpur yang terbawa banjir," jelasnya.

 

