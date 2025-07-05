22 Penyelam Tambahan Dikerahkan Cari Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali

BANYUWANGI - Sebanyak 22 penyelam disiapkan tim pencari gabungan untuk pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Para penyelam ini dikerahkan untuk menyisir bawah laut di sekitar titik dimana KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyatno mengungkapkan, sejauh ini 22 orang penyelam gabungan itu sedang melakukan pengecekan kesehatan di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Selain pengecekan kesehatan, tim juga tengah mempersiapkan peralatan untuk menyelam.



"Sedang dilakukan langkah-langkah persiapan, seperti medical check up di RSUD Banyuwangi terhadap 22 orang personel penyelam, serta persiapan peralatan pendukung penyelaman," kata Ribut di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (5/7/2025).

Ribut menyatakan, proses pencarian di bawah laut nantinya juga menunggu hasil kajian cuaca dan survei di lapangan apakah memungkin turun. Sebab informasinya memang BMKG memperkirakan adanya hujan ringan dengan kecepatan angin dari 4 - 20 knot.

"Kondisi cuaca di wilayah perairan selat Bali diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, kecepatan angin berkisar diantara 4 - 20 knots, ketinggian gelombang di kisaran 0,5-2 meter, visibility 3 - 8 km, serta kecepatan arus 1,5 - 2 meter perdetik ke arah selatan," jelasnya.