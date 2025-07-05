Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

22 Penyelam Tambahan Dikerahkan Cari Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali 

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |19:00 WIB
22 Penyelam Tambahan Dikerahkan Cari Korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali 
Tim Basarnas cari Penumpang Kapal Feri Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali (foto: dok ist)
A
A
A

BANYUWANGI - Sebanyak 22 penyelam disiapkan tim pencari gabungan untuk pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Para penyelam ini dikerahkan untuk menyisir bawah laut di sekitar titik dimana KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas, Ribut Eko Suyatno mengungkapkan, sejauh ini 22 orang penyelam gabungan itu sedang melakukan pengecekan kesehatan di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Selain pengecekan kesehatan, tim juga tengah mempersiapkan peralatan untuk menyelam.
 
"Sedang dilakukan langkah-langkah persiapan, seperti medical check up di RSUD Banyuwangi terhadap 22 orang personel penyelam, serta persiapan peralatan pendukung penyelaman," kata Ribut di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (5/7/2025).

Ribut menyatakan, proses pencarian di bawah laut nantinya juga menunggu hasil kajian cuaca dan survei di lapangan apakah memungkin turun. Sebab informasinya memang BMKG memperkirakan adanya hujan ringan dengan kecepatan angin dari 4 - 20 knot.

"Kondisi cuaca di wilayah perairan selat Bali diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, kecepatan angin berkisar diantara 4 - 20 knots, ketinggian gelombang di kisaran 0,5-2 meter, visibility 3 - 8 km, serta kecepatan arus 1,5 - 2 meter perdetik ke arah selatan," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/340/3169125//heli-icxA_large.jpg
Lokasi Jatuhnya Helikopter PK-IWS Ditemukan, Evakuasi Besok Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166903//anggota_basarnas_gelar_pencarian_helikopter_hilang_kontak_di_tanah_bumbu-bxW8_large.jpg
Kronologi Helikopter BK117-D3 Hilang Kontak di Tanah Bumbu Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166897//helikopter-zQVU_large.jpg
Breaking News! Helikopter Hilang Kontak di Tanah Bumbu Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160792//kapal-6Wz3_large.jpg
Kapal Cepat Dolphin II Tenggelam di Pelabuhan Sanur, 2 Turis Asing Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/340/3160190//basarnas-ZOEq_large.jpg
KM Rezki Hilang di Perairan Pesisir Selatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement