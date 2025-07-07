Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M5,1 Guncang Pangandaran, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 

Awaludin , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |12:15 WIB
Gempa M5,1 Guncang Pangandaran, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
Gempa Guncang Pangandaran Jabar (foto: Freepik)
JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo (M) 5,1 mengguncang Pangandaran, Jabar, Senin (7/7/2025), sekira pukul 12.00 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada 271 km Tenggara Kabupaten Pangandaran, Jabar pada koordinat 10.14 Lintang Selatan - 108.57 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:5.1, 07-Jul-25 12:00:25 WIB, Lok:10.14 LS,108.57 BT (271 km Tenggara KAB-PANGANDARAN-JABAR), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam keterangan resminya. 

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa. 

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutupnya.
 

(Awaludin)

      
