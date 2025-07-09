Rombongan Bus Wisata Kecelakaan Beruntun di Tol Pasuruan, 8 Orang Jadi Korban

PASURUAN – Kecelakaan beruntun melibatkan iring-iringan bus pariwisata yang dikawal mobil Patwal Polrestabes Surabaya terjadi di ruas Tol Malang–Pandaan, tepatnya di KM 66.600/B, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa 8 Juli 2025 malam.

Dalam insiden ini, empat kendaraan terlibat, yakni tiga unit bus pariwisata dan satu mobil Toyota Fortuner. Delapan orang dilaporkan terluka, dua di antaranya mengalami luka berat dan enam lainnya luka ringan. Seluruh korban telah dilarikan ke RS Sahabat dan RS Mitra Sehat Medika di Kecamatan Sukorejo.

Menurut informasi, rombongan tersebut berasal dari Pondok Maritim Indah Wiyung, Surabaya, dan tengah dalam perjalanan pulang usai berwisata ke Santerra, Pujon, Kota Batu.

Kecelakaan bermula saat iring-iringan sebelas bus melaju di lajur cepat. Di lokasi kejadian, terjadi penyempitan lajur sehingga beberapa kendaraan di lajur lambat mencoba mendahului ke lajur cepat.

Lima bus terdepan berhasil mengerem dan berhenti tepat waktu. Namun, tiga bus di urutan keenam hingga kedelapan tidak sempat menghindar dan menabrak satu sama lain.

Situasi semakin buruk ketika sebuah Toyota Fortuner dari arah belakang ikut menabrak bagian belakang bus terakhir dalam tabrakan beruntun tersebut.

"Bus yang di belakang menabrak bus di depannya, kemungkinan karena sopir mengalami microsleep atau tertidur sesaat akibat kelelahan," ujar M. Yusup, salah satu warga yang menyaksikan kejadian.