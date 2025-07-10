Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Mobil Muatan Barang Elektronik Jatuh ke Jurang di Jembatan Angker 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |16:48 WIB
Mobil Muatan Barang Elektronik Jatuh ke Jurang di Jembatan Angker 
Sebuah mobil pick up bermuatan barang elektronik terjun ke jurang/Foto: Avirista Midaada-Okezone
A
A
A

MALANG - Sebuah mobil pick up bermuatan barang elektronik terjun ke jurang bawah Jembatan Terusan Sulfat Malang yang dikenal angker. Armada sebuah toko elektronik itu terjun setelah diduga terlibat kecelakaan dengan kendaraan lainnya.

Terlihat di lokasi kejadian, Kamis (10/7/2025) mobil pickup itu terjun ke jurang sedalam 4 meter. Mobil tertahan dinding saluran air selebar kurang lebih 2,5 meter dan pepohonan lebat di lokasi.

Kendaraan Grandmax dengan Nopol L 9476 K itu dikemudikan seorang sopir yang mengalami patah tulang pada pergelangan tangannya. Satu penumpangnya mengalami luka ringan di bibir. Keduanya dievakuasi dengan ambulans ke rumah sakit terdekat.

Sedangkan kondisi mobil mengalami kerusakan di sisi kanan akibat benturan dengan mobil di depannya. Muatan berupa barang-barang elektronik pun juga rusak karena terbentur dinding saluran air di bawah jembatan sisi selatan jalan.

Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) langsung. Kecelakaan ini membuat ruas Jalan Sulfat mengarah ke Jalan Raya Sawojajar, Kota Malang, macet total. Kemacetan mengular hingga mencapai satu kilometer, mengingat proses evakuasi kendaraan masih berlangsung.

Iwan, seorang saksi mata, mengatakan mobil pickup yang terjun ke jurang bawah jembatan itu terlibat kecelakaan dengan satu mobil minibus Panther dari arah timur ke barat, sekitar pukul 13.20 WIB, Kamis siang. Setelah menabrak mobil Panther itu, mobil terjun ke jurang di bawah jembatan tepi Sungai Bango, Kota Malang.

"Mobil pickup itu muatannya barang elektronik dari Toko Hartono. Itu dari arah barat ke timur terus nabrak mobil Panther itu, nggak ada korban sopirnya patah pergelangan tangan dan satu penumpangnya terluka di bibir," kata Iwan, saat ditemui di lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183960/kecelakaan-MVu6_large.jpg
Hilang Kendali, Mobil Tabrak PKL dan Pemotor Sebabkan 5 Orang Terluka di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement