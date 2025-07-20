Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Resmikan SMA KTB dan Global Darussalam, Kapolri Harap Lahirkan Calon Pemimpin Bangsa

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |19:48 WIB
Resmikan SMA KTB dan Global Darussalam, Kapolri Harap Lahirkan Calon Pemimpin Bangsa
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto; dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meresmikan SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB), dan SMA Global Darussalam Academy. Kedua sekolah unggulan ini menjadi yang pertama didirikan dalam rangka mencetak generasi pemimpin masa depan.

"Suatu kebahagiaan yang luar biasa, hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan pembukaan dan peresmian angkatan perdana sekolah unggulan yang menjadi desain Bapak Presiden dalam membangun institusi pendidikan berkualitas. Alhamdulillah, hari ini Global Darussalam Academy dan SMA KTB menjadi dua sekolah pertama yang di-launching," jelas Sigit, Minggu (20/7/2025).

Jenderal Sigit menyampaikan, sebanyak 11.000 calon siswa mengikuti proses seleksi untuk masuk ke kedua sekolah unggulan ini. Dari jumlah tersebut, 120 siswa diterima di SMA Kemala Taruna Bhayangkara, dan 67 siswa diterima di SMA Global Darussalam Academy.

Menurutnya, proses seleksi dilakukan dengan ketat. Penilaian didasarkan pada nilai minimal 80 untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Inggris, dan Matematika. Selain itu, para calon siswa juga menjalani tes jasmani, psikologi, dan kesehatan.

"Saya bangga, dan berkali-kali menyampaikan hal ini karena khusus untuk adik-adik ini, saya sebagai Kapolri tidak bisa mengintervensi kelulusan mereka. Jadi, mereka benar-benar lulus murni berdasarkan hasil tes. Ini menjadi harapan besar bagi kita semua," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
