Gempa M4,2 Guncang Kabupaten Sukabumi

BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,2 magnitudo di Kabupaten Sukabumi/Foto: BMKG

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (20/7/2025).

Pusat gempa berada di laut Kabupaten Sukabumi dengan titik koordinat 7,74 LS 106,49 BT dan kedalaman 12 kilometer.

"Pusat gempa berada di laut 83 km barat daya Kabupaten Sukabumi," tulis laman aplikasi BMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di sejumlah wilayah seperti Surade dan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dengan skala III MMI. Belum diketahui dampak gempa bumi yang terjadi.

(Fetra Hariandja)