Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M4,2 Guncang Kabupaten Sukabumi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |12:49 WIB
Gempa M4,2 Guncang Kabupaten Sukabumi
BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,2 magnitudo di Kabupaten Sukabumi/Foto: BMKG
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (20/7/2025).

Pusat gempa berada di laut Kabupaten Sukabumi dengan titik koordinat 7,74 LS 106,49 BT dan kedalaman 12 kilometer.

"Pusat gempa berada di laut 83 km barat daya Kabupaten Sukabumi," tulis laman aplikasi BMKG.

Gempa bumi turut dirasakan di sejumlah wilayah seperti Surade dan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, dengan skala III MMI. Belum diketahui dampak gempa bumi yang terjadi.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748/gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731/gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184263/teuku-jsJT_large.jpg
30 Ribu Gempa Guncang Indonesia Tiap Tahun, Berikut Seruan BMKG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184197/gempa-6Jtl_large.jpg
Breaking News! Bandung Diguncang Gempa Dangkal Malam Ini, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183462/gempa-ZALf_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Aceh Besar, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183274/gempa-ZMi8_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Pulau Karatung Sulut, Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement