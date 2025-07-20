Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Mamah Muda Tewas Terpanggang saat Suami Bakar Lahan di Kawasan Danau Toba

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Minggu, 20 Juli 2025 |23:20 WIB
Mamah Muda Tewas Terpanggang saat Suami Bakar Lahan di Kawasan Danau Toba
Mamah Muda Tewas Terpanggang (foto: freepik)
A
A
A

HUMBANG HASUNDUTAN – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di kawasan Danau Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung. Akibat peristiwa tersebut, seorang ibu muda tewas dengan luka bakar hingga 90%.

Camat Pollung, Imron Banjarnahor menjelaskan, korban diketahui bernama Juliana Banjarnahor (27), warga Albung, Desa Parsingguran II, Pollung. Juliana meninggalkan satu anak dan suami bernama Haris Sharif (28).

Menurut Imron, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa korban dan suaminya awalnya membakar lahan di ladangnya. Namun, karena angin kencang, api semakin meluas. Pasangan suami istri itu pun berusaha memadamkan api secara manual.

Namun, kobaran api yang membesar membuat korban diduga mengalami sesak napas hingga tak sadarkan diri. Sementara sang suami yang panik berusaha memadamkan api secara terpisah, korban akhirnya terjebak dan terbakar di antara semak belukar yang dilalap api.

 

