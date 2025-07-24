Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sigap Tindak Lanjuti Aspirasi, Legislator Partai Perindo Idris Hadi Jadi Tumpuan Harapan Warga Tubaba Lampung

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |17:34 WIB
Sigap Tindak Lanjuti Aspirasi, Legislator Partai Perindo Idris Hadi Jadi Tumpuan Harapan Warga Tubaba Lampung
Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Tulang Bawang Barat, Lampung, Idris Hadi. (Foto: Partai Perindo).
TULANG BAWANG BARAT - Sosok Idris Hadi dikenal luas di Dapil 1 Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung sebagai anggota DPRD yang vokal menyuarakan kepentingan rakyat. Ketegasannya dalam memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan mendasar membuat warga Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah menaruh harapan besar kepadanya. 

Saat reses, legislator Partai Perindo atau dikenal sebagai Partai Kita ini tidak sekadar mendengar dan mencatat aspirasi yang disampaikan warga, tetapi bahkan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa segera ditindaklanjuti. Salah satunya saat warga bernama Solihin mengungkapkan pemadaman listrik yang sering terjadi.

Hal itu merugikan warga karena merusak banyak peralatan elektronik. “Kami sudah mengadu ke PLN, tapi belum ada kejelasan. Harapan kami sekarang ada di Pak Idris. Kami meminta Pak Idris memperjuangkan penambahan daya dan tiang listrik,” ujarnya dalam reses pada Selasa (22/7/2025).

Langsung bergerak, Idris yang merupakan Ketua Fraksi Partai Perindo DPRD Tubaba sigap melaporkan. “Saya coba hubungi PLN agar dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Kita tidak bisa diam kalau menyangkut kebutuhan dasar,” katanya.

Pada kesempatan itu, Lurah Panaragan Jaya, Rilman, turut menitipkan harapan agar podium lapangan sepak bola yang selama ini menjadi pusat kegiatan masyarakat bisa dibangun kembali. Warga lainnya juga menginformasikan titik-titik kerusakan jalan RW hingga kartu BPJS warga kurang mampu yang tidak aktif lagi.

Isu layanan publik seperti jaminan kesehatan juga menjadi perhatian Idris yang menjabat Sekretaris Komisi I DPRD Tubaba. Dia menyoroti banyaknya warga kurang mampu yang tak lagi bisa mengakses layanan BPJS karena status tidak aktif. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
