Konflik Perbatasan Memanas, Thailand dan Kamboja Mulai Negosiasi dengan Mediasi Malaysia

JAKARTA – Para pemimpin Thailand dan Kamboja pada Senin (28/7/2025) akan menghadiri perundingan mediasi terkait konflik perbatasan yang telah memakan korban jiwa. Perundingan tersebut akan digelar di Malaysia di tengah ketegangan yang masih berlangsung, dengan kedua belah pihak saling menuduh melancarkan serangan di wilayah yang disengketakan.

Perundingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 15.00 waktu setempat pada Senin, dengan penjabat Perdana Menteri Phumtham Wechayachai memimpin tim perunding Thailand, demikian diumumkan pemerintah dalam sebuah pernyataan pada Minggu (27/7/2025) malam.

Malaysia, yang memimpin forum kerja sama regional ASEAN, telah memberi tahu pemerintah Thailand bahwa Perdana Menteri Kamboja Hun Manet juga akan menghadiri perundingan tersebut, demikian disampaikan pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters.

Konflik Terburuk dalam Satu Dekade

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja telah meningkat sejak tewasnya seorang tentara Kamboja dalam pertempuran singkat di perbatasan pada akhir Mei. Pasukan perbatasan di kedua belah pihak diperkuat di tengah krisis diplomatik yang membawa pemerintahan koalisi Thailand yang rapuh ke ambang kehancuran.

Permusuhan kembali terjadi pada Kamis (24/7/2025), dan hanya dalam waktu empat hari meningkat menjadi pertempuran terburuk antara kedua negara tetangga di Asia Tenggara tersebut dalam lebih dari satu dekade.