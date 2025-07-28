Gempa M4,0 Guncang Luwu Utara

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4.0 mengguncang wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada Senin (28/7/2025) sore.

Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X (Twitter) resminya, @infoBMKG.

“Gempa Mag: 4.0, 28-Jul-2025 15:51:12 WIB,” tulis BMKG dalam unggahannya.

BMKG menyebutkan, pusat gempa berada pada titik koordinat 2.06 lintang selatan dan 120.61 bujur timur, atau sekitar 74 kilometer timur laut dari Kabupaten Luwu Utara. Gempa tercatat memiliki kedalaman 10 kilometer.