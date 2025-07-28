Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Gempa M4,0 Guncang Luwu Utara

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |17:27 WIB
Gempa M4,0 Guncang Luwu Utara
Gempa Bumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 4.0 mengguncang wilayah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada Senin (28/7/2025) sore.

Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun X (Twitter) resminya, @infoBMKG.

“Gempa Mag: 4.0, 28-Jul-2025 15:51:12 WIB,” tulis BMKG dalam unggahannya.

BMKG menyebutkan, pusat gempa berada pada titik koordinat 2.06 lintang selatan dan 120.61 bujur timur, atau sekitar 74 kilometer timur laut dari Kabupaten Luwu Utara. Gempa tercatat memiliki kedalaman 10 kilometer.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Luwu Utara
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179948//hujan-uo27_large.jpg
Ramalan Cuaca: Jakarta Hujan Petir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179941//gempa-rMUI_large.jpg
Gempa M6,8 di Maluku Tenggara Barat Tak Berpotensi Tsunami, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179939//gempa-uovh_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M6,8 Guncang Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179882//gempa-7NIL_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Sinabang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179725//hujan-hXxe_large.jpg
BMKG: 43,8 Persen Wilayah Indonesia Masuki Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179712//hujan-a4y5_large.jpg
Gangguan Atmosfer, BMKG Imbau Waspada Hujan Lebat Pekan Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement