Siswa SMK yang Tewas Ditusuk Usai PKL, Motif Asmara Jadi Pemicu

BANDUNG – Motif penusukan yang menewaskan remaja pria berinisial ZA (17) di depan sebuah bengkel di Jalan Cikuda, RT 2/11, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, pada Jumat (1/8/2025) malam, mulai terungkap.

Sebelum kejadian, korban dan pelaku diketahui sempat saling menantang melalui pesan WhatsApp. Hal ini diungkapkan oleh F, teman korban ZA.

“Sempat saling tantang dulu. Sebelum ke sini (Jalan Cikuda), di Sadang juga sudah saling tantang,” ujar F kepada wartawan, Sabtu (2/8/2025).

F mengaku tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. “Saya tahu setelah korban sudah tergeletak. Lukanya di bagian belakang, di punggung,” tambahnya.

F juga menyebut bahwa pelaku penusukan adalah remaja pria berinisial TN (19), yang merupakan teman dari korban.

“Mereka saling kenal, temenan. Korban masih sekolah dan sedang PKL di bengkel ini, sementara pelaku sudah kuliah,” jelasnya.