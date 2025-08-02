Advertisement
HOME NEWS JABAR

Siswa SMK Tewas Ditusuk OTK Usai Pulang PKL

Agus Warsudi , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |08:58 WIB
Siswa SMK Tewas Ditusuk OTK Usai Pulang PKL
Kasus Penusukan (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG – Peristiwa pembunuhan remaja pria berinisial ZA (17) menggemparkan warga Jalan Cikuda, RT 2/RW 11, Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, pada Jumat 1 Agustus 2025 malam.

Korban ditemukan tewas bersimbah darah di pelataran sebuah bengkel di Jalan Cikuda. Informasi menyebutkan, korban ditusuk oleh orang tak dikenal (OTK) antara pukul 20.00 hingga 21.00 WIB.

Usai menusuk korban, pelaku langsung melarikan diri. Sedangkan ZA terkapar bersimbah darah dengan luka tusuk di dada kiri.

Bekas darah korban masih terlihat berceceran di pelataran bengkel. Sejumlah warga tampak berkerumun di sekitar lokasi kejadian.

Tim Inafis Polrestabes Bandung bersama anggota Polsek Panyileukan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekitar pukul 23.15 WIB. Dua sepeda motor yang berada di lokasi turut diamankan dan diangkut menggunakan mobil polisi.

 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita news lainnya
