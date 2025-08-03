Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Kebakaran Ruko di Pekanbaru, 4 Orang Sekeluarga Tewas

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |16:49 WIB
Tragis! Kebakaran Ruko di Pekanbaru, 4 Orang Sekeluarga Tewas
Kebakaran ruko di Pekanbaru tewaskan empat orang (Foto: Banda H/Okezone)
PEKANBARU – Kebakaran melanda rumah toko (ruko) di Jalan Tambusai No. 186 RT 002/RW 004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, pada Minggu (3/8/2025). Empat orang meninggal dunia dalam kebakaran tersebut.

Korban meninggal merupakan satu keluarga. Mereka adalah Suryono (40) kepala keluarga, istrinya Yenly Gunawan (38), serta kedua anak mereka yakni Kevin Zheng (15) dan Calvin Zheng (10).

"Dalam musibah ini, empat meninggal dunia," kata Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Mustika, Minggu.

Empat korban meninggal terjebak dalam ruko berlantai dua tersebut. Keempat korban meninggal dengan kondisi terbakar.

Berdasarkan keterangan saksi, tetangga sebelah ruko korban, pada Minggu sekira pukul 03.40 WIB, saksi yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena ada orang yang mengetuk pintu rukonya. Saksi langsung keluar dan diberitahu salah seorang pengendara bahwa ruko sebelah terbakar.

