INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Kebakaran Melahap Sekolah TK di Mojokerto, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Sholahudin , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |07:00 WIB
Kebakaran Melahap Sekolah TK di Mojokerto, Diduga Akibat Korsleting Listrik
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MOJOKERTOKebakaran melanda gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Darusalam di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin (4/8/2025) malam. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.35 WIB itu menyebabkan ruang guru beserta seluruh isinya ludes dilahap api.

Api diduga berasal dari korsleting listrik di dalam ruangan. Menurut keterangan warga sekitar, kobaran api pertama kali terlihat dari ruang guru, yang kemudian cepat menyebar dan membakar seluruh perabot serta perlengkapan sekolah.

Warga bersama anggota TNI-Polri sempat mendobrak pintu untuk mencoba memadamkan api, namun saat dibuka, api sudah membesar.

Petugas Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Mojokerto yang menerima laporan langsung menerjunkan dua unit mobil damkar ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam sebelum akhirnya api berhasil dijinakkan.

"Kami mendapat laporan tadi malam sekitar pukul 23.35 terjadi kebakaran atas laporan Polsek Dlanggu," ujar Komandan Regu Damkar BPBD Kabupaten Mojokerto, Sukamto.

