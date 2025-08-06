Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Wujudkan Swasembada Pangan, Polri Tanam Jagung di 500 Hektare Lahan Pesantren

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |17:00 WIB
Wujudkan Swasembada Pangan, Polri Tanam Jagung di 500 Hektare Lahan Pesantren
Polri Tanam Jagung di 500 Hektare Lahan Pesantren (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Polri melakukan penanaman jagung seluas 500 hektare, di lahan milik pondok pesantren (ponpes) sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan.

Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo, mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan penanaman jagung secara simbolis di lahan milik Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Luas lahan yang ditanami jagung di lokasi tersebut mencapai 10 hektare.

“Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan tanam serentak jagung dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama seluruh pondok pesantren, khususnya di Jawa Timur. Ada kurang lebih 264 pondok pesantren dengan total luas lahan mencapai 500 hektare,” kata Dedi, Rabu (6/8/2025).

Dedi yang juga ditunjuk sebagai Wakapolri menuturkan, bahwa secara keseluruhan penanaman jagung serentak ini ditargetkan mencapai 200.000 hektare pada kuartal ketiga. Kegiatan ini dilakukan secara bersinergi dengan seluruh pondok pesantren di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182110//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-1yBA_large.jpg
Kapolri Pastikan Senjata di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta Hanya Mainan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182109//ledakan-Ax3V_large.jpg
Terduga Pelaku Ledakan Musola SMAN 72 Jakarta Berasal dari Lingkungan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013//polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961//kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181796//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-ApWD_large.jpg
Temukan Pelanggaran Ekspor Produk CPO, Kapolri: Perintah Presiden Kurangi Kerugian Negara! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181480//polri-0Hmy_large.jpg
Pimpin Apel Tanggap Darurat Bencana, Kapolri: Beri Rasa Aman ke Masyarakat 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement