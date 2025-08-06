Wujudkan Swasembada Pangan, Polri Tanam Jagung di 500 Hektare Lahan Pesantren

JAKARTA – Polri melakukan penanaman jagung seluas 500 hektare, di lahan milik pondok pesantren (ponpes) sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan.

Irwasum Polri, Komjen Dedi Prasetyo, mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, melakukan penanaman jagung secara simbolis di lahan milik Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Luas lahan yang ditanami jagung di lokasi tersebut mencapai 10 hektare.

“Alhamdulillah, hari ini kita telah melaksanakan kegiatan tanam serentak jagung dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama seluruh pondok pesantren, khususnya di Jawa Timur. Ada kurang lebih 264 pondok pesantren dengan total luas lahan mencapai 500 hektare,” kata Dedi, Rabu (6/8/2025).

Dedi yang juga ditunjuk sebagai Wakapolri menuturkan, bahwa secara keseluruhan penanaman jagung serentak ini ditargetkan mencapai 200.000 hektare pada kuartal ketiga. Kegiatan ini dilakukan secara bersinergi dengan seluruh pondok pesantren di Indonesia.