Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Cartenz Tangkap Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:13 WIB
Satgas Cartenz Tangkap Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya
Anggota KKB wilayah Nduga, Papua, atas nama Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge (tengah)/Foto: Satgas Operasi Damai Cartenz
A
A
A

JAKARTA – Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz menangkap seorang yang diduga kuat anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) wilayah Nduga, Papua, atas nama Nowaiten Telenggen alias German Ubruangge. Pria berusia 30 tahun itu diketahui merupakan bagian dari jaringan kelompok KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Nowaiten terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Kenyam dan sekitarnya. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa tim gabungan akan terus mengejar kelompok KKB pimpinan Egianus.

“Penangkapan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya kita menekan ruang gerak KKB di wilayah Papua. Kami akan terus menelusuri jaringan yang berkaitan dengan Egianus Kogoya untuk menjamin keamanan warga sipil,” kata Faizal, Kamis (7/8/2025).

Penangkapan dilakukan oleh tim gabungan setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait keberadaan pelaku yang sedang berada di salah satu puskesmas, dalam kondisi dipengaruhi minuman keras. Sekitar pukul 09.04 WIT, pelaku berhasil diamankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mako Polres Nduga untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selain itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh narasi menyesatkan yang kerap disebar oleh simpatisan KKB.

“Kami komitmen menyampaikan informasi yang akurat dan terbuka kepada masyarakat. Kami juga minta dukungan masyarakat untuk segera melaporkan jika mengetahui keberadaan anggota kelompok bersenjata,” ujarnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182184/kkb-zaGl_large.jpg
Komandan KKB Tewas Ditembak Usai Bacok Sejumlah Warga Secara Brutal, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181907/kkb-pnj4_large.jpg
Komandan KKB Jayainus Pogau Penembak 2 Brimob Ditangkap, Pelaku Dikenal Kejam dan Bengis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180421/kkb-vJzR_large.jpg
Brutal! KKB Serang Kompleks Pertokoan di Yahukimo, Tembaki Sejumlah Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179789/kkb-XcRF_large.jpg
Ini Tampang Bengis Dugwi Kogoya, Pentolan KKB Pembunuh Anggota Polres Lanny Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179732/kkb-sK7a_large.jpg
Dugwi Kogoya Pentolan KKB Paling Bengis Ditangkap, Pelaku Membunuh Polisi dan Warga Sipil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179512/kkb-L9c0_large.jpg
Heroik! Aksi Pratu DS Baku Tembak dengan KKB di Distrik Sinak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement