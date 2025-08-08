Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Aipda Robig, Polisi Penembak Mati Siswa SMA di Semarang Divonis 15 Tahun Penjara

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |12:00 WIB
Aipda Robig, Polisi Penembak Mati Siswa SMA di Semarang Divonis 15 Tahun Penjara
Sidang Aipda Robig (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Anggota Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin terdakwa penembak mati anak SMA Gama Rizkinata Oktafandy divonis 15 tahun penjara.

Robig terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak-anak, yakni Gama dan dua anak lainnya menggunakan senjata api dengan cara menembak mereka. Akibat perbuatan Robig, Gama meninggal dunia, sementara dua anak lainnya luka tembak.

Vonis terhadap Robig dibacakan Majelis Hakim PN Semarang pada Jumat (8/8/2025). Robig menghadiri sidang secara offline, mengenakan baju panjang warna putih, bawahan hitam dan berpeci putih. Sidang dilakukan di ruang Kusuma Atmaja.

“Mengadili terdakwa Aipda Robig Zaenudin pidana penjara 15 tahun, dan denda Rp200juta apabila tidak bisa diganti (subsidair) penjara 1 bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Mira Sendangsari saat sidang yang terbuka untuk umum itu.

Robig terbukti sah dan meyakinkan melanggar dakwaan satu dan kedua tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Pada amar putusan, hakim menyebut tindakan Robig pada Minggu 24 November 2024 dini hari di wilayah Kalipancur, melakukan tembakan jarak dekat kepada para korban. Tindakan itu tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Robig tidak dalam posisi terancam.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179984//penembakan-WKAU_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175585//penembakan_di_tanah_abang-nC6O_large.jpg
Penyerangan Brutal di Warkop Tanah Abang, 2 Orang Kena Tembak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/340/3175199//kasus_penembakan-KEBg_large.jpg
Tragis! Petani di OKI Ditembak Teman Gegara Dendam Masalah Hutang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169664//penemuan_mayat-o7eG_large.jpg
Geger! Warga Jambi Temukan Mayat Pria dengan Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164276//penemuan_mayat-R8Uv_large.jpg
20 WNI Ditembak OTK saat Berburu Illegal di Timor Leste, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/512/3162763//aipda_robig_zaenudin-b0J5_large.jpg
Banding Ditolak! Polisi Penembak Tiga Siswa SMA Resmi Dipecat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement