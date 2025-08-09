India Klaim Tembak Jatuh 5 Jet Tempur dan 1 Pesawat Militer Pakistan

JAKARTA – India menembak jatuh lima jet tempur Pakistan dan satu pesawat militer lainnya dalam bentrokan pada Mei, kata Kepala Angkatan Udara India pada Sabtu (9/8/2025). Ini merupakan pernyataan pertama India beberapa bulan setelah konflik militer terburuknya dalam beberapa dekade dengan negara tetangganya.

Sebagian besar pesawat Pakistan ditembak jatuh oleh sistem rudal darat-ke-udara S-400 buatan Rusia, kata Kepala Angkatan Udara India Marsekal A.P. Singh dalam sebuah acara di kota Bengaluru, India selatan. Ia mengutip data pelacakan elektronik sebagai konfirmasi atas serangan tersebut.

"Kami telah mengonfirmasi setidaknya lima pesawat tempur tewas, dan satu pesawat besar," ujarnya sebagaimana dilansir Reuters. Dia menambahkan bahwa pesawat besar tersebut, yang kemungkinan merupakan pesawat pengintai, ditembak jatuh pada jarak 300 km (186 mil).

"Ini sebenarnya adalah pembunuhan darat-ke-udara terbesar yang pernah tercatat," ujarnya, yang disambut tepuk tangan meriah dari kerumunan yang terdiri dari perwira angkatan udara yang masih aktif, veteran, serta pejabat pemerintah dan industri.

Militer Pakistan tidak segera menanggapi permintaan komentar. Singh tidak menyebutkan jenis jet tempur yang jatuh, tetapi mengatakan bahwa serangan udara juga mengenai sebuah pesawat pengintai tambahan dan "beberapa pesawat tempur F-16" yang terparkir di hanggar di dua pangkalan udara di Pakistan tenggara.