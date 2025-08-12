Sadis! Balita 3 Tahun di Cilacap Tewas Dianiaya Kekasih Gelap Ibunya

CILACAP – Peristiwa tragis terjadi di Desa Adimulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Seorang balita berinisial AK (3) tewas diduga akibat dianiaya oleh kekasih gelap ibunya, Feri (21), yang berprofesi sebagai karyawan bank perkreditan asal Aceh.

Motif penganiayaan diduga lantaran korban mengetahui hubungan terlarang antara pelaku dan ibunya, RI. Dalam sebuah video amatir yang viral di media sosial, terlihat korban disiksa pelaku hingga terjatuh di area kebun karet.

Satuan Resmob Satreskrim Polresta Cilacap yang menerima laporan segera menangkap pelaku di rumah kosnya. Feri digelandang ke Mapolresta bersama barang bukti sepeda motor.

Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Setiyoko, mengungkapkan kasus ini terkuak berkat laporan ayah kandung korban yang bekerja di Jakarta.

"Sang ayah merasa curiga karena kematian anaknya disebut akibat terjatuh, padahal saat kejadian korban terakhir terlihat bersama pelaku. Kecurigaan semakin kuat setelah ia mendapat informasi adanya hubungan asmara antara pelaku dan istrinya," ujar Guntar, Senin (11/8/2025).