Cemburu Buta, Pria Ini Tebas Leher Suami Mantan Istri hingga Tewas

OKU – Gegara cemburu buta, seorang pria berinisial EH (45) nekat membunuh suami mantan istrinya bernama Samiran (45), warga Desa Bandar, hingga menggemparkan warga Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Korban yang baru menikah siri dengan Heni Rosmawati (44), mantan istri pelaku, diduga menjadi sasaran kemarahan EH.

Salah satu warga, Putra, mengatakan pelaku mendatangi rumah korban di Dusun V untuk menanyakan langsung perihal pernikahan tersebut.

“Korban mengaku menikah secara sah. Mendengar itu, pelaku langsung emosi dan menebas bagian belakang leher korban dari arah belakang,” katanya.