HOME NEWS SUMUT

Bupati Taput Audiensi ke Menkes: RSUD Silangit untuk Pemerataan dan Medical Tourism Danau Toba

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 13 Agustus 2025 |21:35 WIB
Bupati Taput Audiensi ke Menkes: RSUD Silangit untuk Pemerataan dan Medical Tourism Danau Toba
Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Audiensi ke Menkes Budi Gunadi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat menemui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin 11 Agustus 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, JTP memaparkan rencana strategis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di kawasan Silangit sebagai pusat layanan kesehatan unggulan berbasis kompetensi di Tapanuli Raya.

Bupati Taput menekankan, bahwa Silangit memiliki posisi strategis di tengah beberapa kabupaten seperti Toba, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Kawasan ini berada di jalur utama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Dengan keberadaan Bandara Internasional Silangit, kawasan ini memiliki potensi besar untuk percepatan akses layanan kesehatan bertaraf regional bahkan internasional. Peningkatan akses tersebut diharapkan mendorong pengembangan pelayanan kesehatan secara merata di kawasan Tapanuli Raya.

"Pembangunan RSUD di Silangit bukan hanya untuk memperluas cakupan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan sistem kesehatan di wilayah kami. Kami ingin rumah sakit ini menjadi rujukan regional sekaligus mendukung medical tourism di kawasan Danau Toba," ujarnya.

 

