HOME NEWS SULSEL

HUT Ke-80 RI di DPW Perindo Sulsel: Mahasiswa hingga Penyandang Disabilitas Ikut Meriahkan Upacara dan Lomba

Abdullah Nicolha , Jurnalis-Senin, 18 Agustus 2025 |10:23 WIB
HUT Ke-80 RI di DPW Perindo Sulsel: Mahasiswa hingga Penyandang Disabilitas Ikut Meriahkan Upacara dan Lomba
Ketua DPW Perindo Sulsel Abdul Hayat Gani (foto: dok Okezone)
A
A
A

MAKASSAR – Upacara bendera perayaan HUT ke-80 RI di Kantor DPW Perindo Sulsel berlangsung khidmat, dihadiri warga, mahasiswa, hingga penyandang disabilitas.

Upacara dipimpin langsung Ketua DPW Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang membacakan sambutan seragam Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Hayat Gani mengapresiasi keterlibatan semua pihak dalam perayaan tersebut, tidak hanya kader dan simpatisan, tetapi juga warga, mahasiswa, dan penyandang disabilitas.

“Hari ini kita peringati kemerdekaan ke-80 RI. Kita berusaha menumbuhkan semangat bahwa persatuan itu di atas segalanya,” ujarnya usai upacara.

Perayaan HUT ke-80 RI di kantor Perindo Sulsel semakin meriah dengan berbagai lomba 17-an yang melibatkan masyarakat sekitar dan mahasiswa. Warga terlihat antusias dan berbaur dengan para kader dan simpatisan dalam lomba seperti makan kerupuk, joget balon, dan beragam permainan lainnya.

“Kami bersyukur dan begitu bersemangat karena baru kali ini terlibat dalam upacara di kantor Perindo hingga berbaur dalam lomba,” ujar Evariayanti, salah seorang mahasiswi yang mengikuti lomba bersama rekan-rekannya. Dia berharap Partai Perindo semakin jaya dan tetap menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan bantuan.

 

Halaman:
1 2
      
