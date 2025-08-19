Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

China Catat Perlambatan Industri, Hadirkan Dampak Sosial dan Ekonomi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |12:54 WIB
China Catat Perlambatan Industri, Hadirkan Dampak Sosial dan Ekonomi
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Ekonomi China menunjukkan tanda-tanda perlambatan, terlihat dari data terbaru Indeks Manajer Pembelian (PMI) Negeri Tirai Bambu. Sejumlah pabrik di kawasan industri utama negara tersebut mengalami penutupan.

Pada Juli, PMI mencatat angka 49,3, turun dari 49,7 pada bulan sebelumnya dan di bawah perkiraan pasar. Angka di bawah 50 ini mengindikasikan kontraksi aktivitas manufaktur, sebuah sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi China, yang dikenal sebagai "pabrik dunia," menghadapi tekanan serius.

Penurunan ini juga terlihat pada indeks pesanan baru yang turun ke 49,4 dari 50,2, serta pesanan ekspor baru yang menyusut menjadi 47,1 dari 47,7. Sementara itu, PMI sektor non-manufaktur, yang meliputi jasa dan konstruksi, hampir menyentuh batas kontraksi dengan angka 50,1.

Data tersebut menunjukkan tantangan nyata di tengah usaha pemerintah China mempertahankan stabilitas ekonomi: produksi melambat, permintaan berkurang, dan tekanan dirasakan di seluruh ekosistem industri.

Penurunan di Delta Sungai Mutiara

Delta Sungai Mutiara adalah pusat manufaktur utama China dan penggerak utama pertumbuhan ekspornya selama beberapa dekade. Namun, pabrik-pabrik di kota seperti Dongguan dan Guangzhou yang sebelumnya aktif memproduksi barang untuk pasar global kini menghadapi sejumlah penutupan.

Dilansir Financial Post, Selasa (19/8/2025), Yee Fung Sports Technology, perusahaan dengan investasi Hong Kong berdiri sejak 1977 dan dikenal sebagai pemasok helm serta sol sepatu olahraga internasional, mengumumkan penutupan operasional di Dongguan pada 14 Juli. Pada 30 Juli, hampir seluruh karyawan diberhentikan, hanya beberapa yang tersisa untuk menyelesaikan proses penutupan akibat turunnya pesanan drastis hingga nol.

Fenomena serupa terlihat sejak awal Juli saat sejumlah perusahaan swasta dan asing di Dongguan mengumumkan penutupan.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183782//pm_jepang_sanae_takaichi-no7D_large.jpg
Tegang Terkait Taiwan, China Desak Warganya Tak Kunjungi Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183451//raja_judi-IeAx_large.jpg
Raja Judi Online Diekstradisi ke China, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183265//kebakaran_menghanguskan_sebuah_pagoda_di_dalam_kuil-JUDj_large.jpeg
Kebakaran Landa Kuil Berusia 1.500 Tahun di China, Pagoda Megah Hancur Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183169//jembatan_hongqi_di_provinsi_sichuan_china_runtuh-9mBq_large.jpg
Baru Dibuka, Jembatan 758 Meter di China Runtuh Dihantam Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/16/3182450//zhang_hongzhang_wu_fei_dan_komandan_zhang_lu-ApJM_large.jpg
3 Astronot China Terdampar di Luar Angkasa Setelah Pesawatnya Dihantam Benda Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182428//ilustrasi-ykOC_large.jpg
China Perketat Kontrol Masyarakat di Tengah Peningkatan Demonstrasi dan Penyitaan Paspor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement