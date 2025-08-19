Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gegara “Tarung Konten”, Pemuda di Cirebon Tewas Terbakar Bom Molotov hingga Dibacok

Miftahudin , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |23:43 WIB
Gegara “Tarung Konten”, Pemuda di Cirebon Tewas Terbakar Bom Molotov hingga Dibacok
Tawuran Remaja (foto: Okezone)
A
A
A

CIREBON – Aksi tawuran antar remaja kembali memakan korban jiwa di Kota Cirebon, Jawa Barat. Seorang pemuda berinisial KD, warga Kampung Cangkol Utara, tewas mengenaskan setelah menjadi korban dalam aksi yang disebut “tarung konten” pada Selasa (19/8/2025) dini hari.

Peristiwa berdarah itu terjadi di Jalan Raya Kesunean, Kota Cirebon, melibatkan dua kelompok remaja yang menamakan diri Team Huru-Hara dan Team Enjoy Tengah Official. Keduanya sebelumnya saling menantang lewat media sosial Instagram untuk melakukan duel.

Dalam aksi tersebut, korban KD terkena lemparan bom molotov hingga tubuhnya terbakar. Saat dalam kondisi lemah, ia juga dibacok berulang kali menggunakan senjata tajam oleh kelompok lawan.

Korban sempat dilarikan ke RS Panti Abdi Dharma, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Gunung Jati untuk divisum.

Seorang warga yang menyaksikan kejadian, Aldi, mengatakan situasi dini hari itu sangat mencekam. “Banyak yang bawa senjata tajam, ada yang lempar molotov. Korban sempat jatuh, lalu diserang lagi,” ujar Aldi.

 

