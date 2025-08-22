Reza Indragiri Minta Kasus Pembunuhan Karyawan Bank BUMN Diungkap Cepat dan Menyeluruh

JAKARTA – Psikolog forensik, Reza Indragiri, meminta aparat kepolisian untuk mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan pegawai Bank BUMN secara cepat dan menyeluruh. Ia menilai hal ini menjadi kunci munculnya efek jera serta pencegahan di masa mendatang.

Pegawai cabang Bank BUMN berinisial MIP (37) ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, setelah sebelumnya dilaporkan diculik di kawasan Ciracas, Jakarta Timur.

"Perlu disikapi secara tegas, dengan pengertian bahwa pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Karena dengan dua kata kunci itulah kita bisa menantikan adanya efek jera sekaligus efek tangkal, sehingga perbuatan jahat serupa paling tidak bisa ditekan," kata Reza Indragiri dalam wawancara di iNews Today, Jumat (22/8/2025).

Reza juga menyoroti beredarnya rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik penculikan korban di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Menurutnya, meskipun pengamanan tergolong lengkap, kejahatan tetap bisa terjadi di ruang publik.

"Memang saya tidak bermaksud mendramatisasi, tetapi tayangan tersebut memberikan dasar yang kuat untuk kita merasa sangat khawatir. Tempat umum yang secara hitung-hitungan memiliki CCTV, banyak saksi, dan ada petugas sekuriti, tapi tetap terjadi peristiwa kejahatan sedemikian rupa," ucapnya.