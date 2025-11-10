Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Membatasi Game Online Pascaledakan di SMAN 72

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membatasi game online pascaledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tujuannya agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali.

"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (10/11/2025).

Beberapa saat setelah kejadian Pramono mengecek langsung tempat kejadian perkara (TKP) dan berdialog dengan beberapa korban di rumah sakit. Ia meminta jajarannya mengantisipasi agar peristiwa ledakan tidak terjadi di lingkungan sekolah seluruh Jakarta.

"Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit. Intinya memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta memberikan support sepenuhnya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game daring. Pembatasan berlaku bagi game daring yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan, imbas ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.