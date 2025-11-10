Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Membatasi Game Online Pascaledakan di SMAN 72

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |09:28 WIB
Pramono Dukung Rencana Presiden Prabowo Membatasi Game Online Pascaledakan di SMAN 72
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Foto: Muhammad Refi Sandi-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto membatasi game online pascaledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tujuannya agar peristiwa ledakan yang membuat sejumlah korban mengalami luka-luka tidak terulang kembali.

"Pemerintah DKI Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi agar persoalan yang terjadi di SMAN 72 tidak terulang kembali," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (10/11/2025).

Beberapa saat setelah kejadian Pramono mengecek langsung tempat kejadian perkara (TKP) dan berdialog dengan beberapa korban di rumah sakit. Ia meminta jajarannya mengantisipasi agar peristiwa ledakan tidak terjadi di lingkungan sekolah seluruh Jakarta.

"Karena kebetulan pada waktu setelah kejadian saya secara langsung melihat ke lapangan dan berdialog dengan para korban, beberapa yang ada di rumah sakit. Intinya memang ini tidak boleh terulang kembali, sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta memberikan support sepenuhnya," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkap instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk membatasi game daring. Pembatasan berlaku bagi game daring yang di dalamnya mengandung unsur kekerasan, imbas ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184955/ledakan-KPHf_large.jpg
Terungkap! ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beli Bahan Bom via Online, Bilang ke Ortu Buat Ekskul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184360/putu-BqLS_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72, Ini Hasilnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184344/polda_metro_jaya-GHva_large.jpg
Ini Alasan Polisi Belum Periksa ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184318/ledakan-CqxN_large.jpg
Enam Orang Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184077/sman_72_jakarta-NTtV_large.jpg
Polisi Segera Periksa ABH di Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183964/bom_mobil-JQdm_large.jpg
Pria Kashmir Komplotan Pelaku Ledakan Bom Mobil di India Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement